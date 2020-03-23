Крупнейшие социальные сети снизят качество видеоконтента в связи с коронавирусом

Речь о Facebook и Instagram, которые вынуждены прибегнуть к таким мерам для уменьшения нагрузки на компьютерные сети в период карантина. Однако стоит отметить, что на данный момент известно, что ухудшение качества затронет лишь Европу.

”Для снижения потенциальной перегрузки сети, мы временно снизим скорость передачи видеоконтента в Facebook и Instagram в Европе. Мы совместно с партнерами работаем над ограничениями пропускной способности в этот период повышенного спроса, а также стараемся обеспечить пользователей возможностью поддерживать связь с помощью наших приложений и сервисов во время пандемии коронавируса”, - заключил представитель Facebook.