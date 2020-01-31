Крупнейшие соцсети присоединились к борьбе против дезинформации о новом вирусе

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что эпидемия коронавируса в Китае является ситуацией международного значения, отметив необходимость стран бороться с дезинформацией на этой почве. ”Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят”, - сообщили представители социальной сети Facebook.

Известно, что на данный момент зафиксированное количество жертв нового вируса составляет 213 человек, тогда число зараженных им достигло 9,7 тыс человек.