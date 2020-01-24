Крупнейшие технологические компании из Китая оказывают помощь в борьбе с коронавирусом

Первоначально на помощь пришли онлайн-площадка JD.com и китайская версия TikTok под названием Douyin. Далее о своем намерении помочь заявила Xiaomi, отправившая в Ухань защитные маски N95, обыкновенные медицинские маски, а также необходимые в медицинских целях термометры. По словам китайского гиганта, уже сегодня посылка прибудет в штаб-квартиру города Ухань по профилактике и борьбе с эпидемиями. Также Xiaomi заявила, что компания и в дальнейшем продолжит выделять припасы для помощи городу, в связи с чем будет следить за ситуацией на местности.

Напомним, что чуть ранее онлайн-магазин JD.com объявил о передаче в Ухань 1 млн медицинских масок и 60 тыс различных предметов медицинского назначения.