Крупнейший американский онлайн-магазин Amazon обвинили в использовании секретного алгоритма для повышения цен

Согласно отчёту The Wall Street Journal, компания применяла алгоритм с кодовым именем «Project Nessie», чтобы определить, насколько можно поднять цены, прежде чем конкуренты перестанут их увеличивать.

Этот алгоритм был впервые раскрыт в жалобе Федеральной торговой комиссии (FTC), обвиняющей Amazon в нарушении антимонопольного законодательства США.

«Project Nessie» автоматически поднимал цены и следил за реакцией других ритейлеров, таких как Target.

Если конкуренты сохраняли более низкую цену, алгоритм возвращал цены Amazon к исходному уровню. Считается, что благодаря этому алгоритму, компания увеличивала свои прибыли, искусственно завышая цены в различных категориях товаров.

При этом сообщается, что ритейлер прекратил использование данного инструмента ещё в 2019 году.