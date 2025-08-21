Крупнейший банк Австралии отказался сокращать сотрудников из-за ИИ

Банк заявлял, что внедрение голосового бота снизило количество звонков примерно на 2 тысячи в неделю. Однако профсоюз настаивал, что нагрузка, напротив, увеличилась, и для ее покрытия персоналу приходилось работать сверхурочно. В итоге в компании признали, что анализ был проведен недостаточно тщательно и увольнения сотрудников оказались необоснованными.

Работникам, которых планировали сократить, предложили остаться на своих должностях, рассмотреть другие вакансии внутри банка или покинуть компанию по собственному выбору. Руководство извинилось за ситуацию и пообещало пересмотреть внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Австралийский профсоюз назвал пересмотр решения крупной победой для сотрудников. Организация также обратила внимание на то, что банк нанимал аналогичные позиции в Индии, что вызвало дополнительные вопросы к обоснованности сокращений в Австралии.