Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2025, 14:21
1 мин.

Крупнейший банк Австралии отказался сокращать сотрудников из-за ИИ

После давления профсоюза
Commonwealth Bank of Australia отменил планы по сокращению 45 сотрудников службы поддержки, которых ранее собирались заменить системой искусственного интеллекта (ИИ). Решение пересмотрели после давления со стороны профсоюза работников финансового сектора, обратившегося в трудовой трибунал.
Крупнейший банк Австралии отказался сокращать сотрудников из-за ИИ
© Walter Coppola

Банк заявлял, что внедрение голосового бота снизило количество звонков примерно на 2 тысячи в неделю. Однако профсоюз настаивал, что нагрузка, напротив, увеличилась, и для ее покрытия персоналу приходилось работать сверхурочно. В итоге в компании признали, что анализ был проведен недостаточно тщательно и увольнения сотрудников оказались необоснованными.

Работникам, которых планировали сократить, предложили остаться на своих должностях, рассмотреть другие вакансии внутри банка или покинуть компанию по собственному выбору. Руководство извинилось за ситуацию и пообещало пересмотреть внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Австралийский профсоюз назвал пересмотр решения крупной победой для сотрудников. Организация также обратила внимание на то, что банк нанимал аналогичные позиции в Индии, что вызвало дополнительные вопросы к обоснованности сокращений в Австралии.