Крупнейший дата-центр OpenAI получил финансирование на $11,6 млрд

Каждое здание будет оснащено до 50 тысяч специализированных чипов Nvidia Blackwell. Общий объем инвестиций в проект уже достиг 15 миллиардов долларов за счет сочетания заемных и собственных средств, уточнили в Crusoe.

Этот дата-центр станет крупнейшим для материнской компании ChatGPT и играет ключевую роль в расширении инфраструктуры, необходимой для работы сложных моделей генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, проект поможет OpenAI снизить зависимость от технологического партнера Microsoft.

Crusoe была основана в 2018 году как компания по добыче криптовалют, но с тех пор переориентировалась на создание инфраструктуры для ИИ.