Крупнейший дата-центр OpenAI получил финансирование на $11,6 млрд

Опубликовано 21 мая 2025, 21:301 мин.
Крупнейший дата-центр OpenAI получил финансирование на $11,6 млрдПроект расширят до восьми зданий с десятками тысяч ИИ-чипов
Компания Crusoe, занимающаяся строительством дата-центра для OpenAI в Техасе, привлекла финансирование в размере 11,6 миллиарда долларов. Эти средства позволят увеличить масштаб комплекса с двух до восьми зданий.
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Каждое здание будет оснащено до 50 тысяч специализированных чипов Nvidia Blackwell. Общий объем инвестиций в проект уже достиг 15 миллиардов долларов за счет сочетания заемных и собственных средств, уточнили в Crusoe.
Этот дата-центр станет крупнейшим для материнской компании ChatGPT и играет ключевую роль в расширении инфраструктуры, необходимой для работы сложных моделей генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, проект поможет OpenAI снизить зависимость от технологического партнера Microsoft.
Crusoe была основана в 2018 году как компания по добыче криптовалют, но с тех пор переориентировалась на создание инфраструктуры для ИИ.