Крупнейший интернет-магазин России успешно стартовал в Европе

При этом для продажи товаров в Европе Wildberries запустил совершенно новый сайт, на котором имеется выбор из 13,5 тыс наименований различных товаров. В их число входят одежда, обувь, игрушки и аксессуары. В будущем компания также намерена расширить зону своего влияния, расширив ассортимент и открыв для себя рынок Словакии.

Напомним, что согласно официальным данным, оборот Wildberries в России за 9 месяцев 2019 года составил 140 млрд рублей, при этом сама основательница компании Татьяна Бакальчук сумела стать частью списка самых заметных новых миллиардеров мира 2019 года, причем по версии американского издания Forbes.