Крупнейший интернет-магазин США Amazon в два раза рухнул в цене за 2022 год

По словам экспертов, это самый крупный спад для корпорации с момента падения на 80% в 2000 году. По итогам 2022 года рыночная капитализация Amazon упала с 1,7 трлн долларов до 834 млрд.

Проблемы компании во многом связаны с экономической ситуацией: рост инфляции и процентных ставок заставляет инвесторов отказываться от роста и переходить к компаниям с более высокой прибыльностью, постоянным денежным потоком и высокой дивидендной доходностью.

В свою очередь Amazon имеет дело с замедлением продаж, ростом расходов из-за инфляции, конфликта на Украине и ограничений в цепочке поставок.

Сообщается, что глава компании Энди Джасси провёл широкомасштабный пересмотр расходов и ввёл мораторий на приём на работу новых сотрудников. Это привело к крупнейшему сокращению штата в истории компании.