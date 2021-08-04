Крупнейший интернет-магазин США начал скупать отпечатки ладоней пользователей за 730 рублей

Стоит отметить, что в Amazon даже не скрывают, что будут хранить биометрические данные пользователей неопределённое количество времени. И если кто-то захочет «забрать» у техногиганта свои данные, ему придётся либо запросить удаление персональной информации, либо не пользоваться Amazon One на протяжении двух лет.

Зарубежные эксперты уже высказали своё опасение свежей инициативой интернет-площадки. По мнению директора проекта Surveillance Technology Oversight Альберта Кана, американская компания занимается ничем иным, как предложением «продать своё тело» за очень низкую цену.