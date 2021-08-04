Крупнейший интернет-магазин США начал скупать отпечатки ладоней пользователей за 730 рублей

Крупнейший интернет-магазин США начал скупать отпечатки ладоней пользователей за 730 рублейСамый настоящий киберпанк
Разумеется, IT-гигант не стал делать этого в лоб. Он лишь предложил зарегистрироваться в сервисе Amazon One, за что предложил вышеназванную сумму. А уже сервис, в свою очередь, является ничем иным, как технологией для оплаты покупки с помощью отпечатка ладоней, пишет TechCrunch.
Стоит отметить, что в Amazon даже не скрывают, что будут хранить биометрические данные пользователей неопределённое количество времени. И если кто-то захочет «забрать» у техногиганта свои данные, ему придётся либо запросить удаление персональной информации, либо не пользоваться Amazon One на протяжении двух лет.
Зарубежные эксперты уже высказали своё опасение свежей инициативой интернет-площадки. По мнению директора проекта Surveillance Technology Oversight Альберта Кана, американская компания занимается ничем иным, как предложением «продать своё тело» за очень низкую цену.