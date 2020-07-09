Крупнейший интернет-магазин в мире оштрафовали за нарушение санкций против Крыма

Так, в заявлении подразделения Министерства финансов США, которое отвечает за правоприменение в области санкций, говорится о том, что Amazon будет вынужден заплатить штраф в размере 134 523 долларов. В качестве причины, называется нарушение действующих санкционных программ в отношении различных стран, таких как КНДР, Куба, Иран, Судан и Сирия. Оказался в их числе и многострадальный Крым.

Что интересно, размер штрафа для Amazon достаточно низок и составляет лишь половину от суммы, которую могла бы заплатить компания. Связано это, по словам американского ведомства, с тем фактом, что технологический гигант добровольно уведомил регулятор о нарушениях.