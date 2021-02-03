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Крупнейший интернет-магазин в США построит здание, напоминающее эмодзи какашку
Его назовут "Спираль"
Крупнейший интернет-магазин в США - Amazon построит здание, напоминающее эмодзи какашку. Его расположат в Арлингтоне штат Вирджиния и использоваться оно будет в качестве штаб-квартиры.
Как видно на рендерах, здание получит форму закрученной спирали, покрытой деревьями. Что интересно, здание назвали Helix, что в переводе с английского - спираль. Несмотря на это, многие разглядели в нем далеко не спираль, а эмодзи какашки. Что касается внутренностей необычного здания, в них планируется реализовать большое количество “альтернативных рабочих сред” для сотрудников Amazon.
Снаружи планируется построить два набора спиральных дорожек, покрытых растениями, по которым, к слову, можно будет подниматься пешком. Согласно обнародованным изданием The Wall Street Journal данным, высота необычной штаб-квартиры составит 350 футов или 106,68 метров.