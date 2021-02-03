Крупнейший интернет-магазин в США построит здание, напоминающее эмодзи какашку

Как видно на рендерах, здание получит форму закрученной спирали, покрытой деревьями. Что интересно, здание назвали Helix, что в переводе с английского - спираль. Несмотря на это, многие разглядели в нем далеко не спираль, а эмодзи какашки. Что касается внутренностей необычного здания, в них планируется реализовать большое количество “альтернативных рабочих сред” для сотрудников Amazon.