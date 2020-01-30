Крупнейший китайский производитель смартфонов готовит свой ответ Apple Watch

Так, Шен Йирен опубликовал на своей личной страничке в китайской соцсети Weibo пост, в котором рассказал, что “умные” часы от Oppo оснащены гибким экраном, а также изогнутым дизайном. Помимо этого он опубликовал первый рендер устройства с прямоугольным экраном, в результате чего в сети уже начали ходить разговоры о том, что устройство крайне сильно напоминает другой продукт из данного сегмента — фирменные “умные” часы от яблочной компании Apple Watch.