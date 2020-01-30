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Крупнейший китайский производитель смартфонов готовит свой ответ Apple Watch
И выглядит этот ответ очень и очень интересно
Судя по данным инсайдеров, текущий 2020 год должен стать знаменательным для рынка “умных” часов, так как именно в ближайшие 12 месяцев должны появиться новые устройства сразу от нескольких крупных производителей смартфонов, таких как Redmi, Vivo и Oppo. И именно вице-президент последней сделал свое первое официальное заявление, касательно первых часов его компании.
Так, Шен Йирен опубликовал на своей личной страничке в китайской соцсети Weibo пост, в котором рассказал, что “умные” часы от Oppo оснащены гибким экраном, а также изогнутым дизайном. Помимо этого он опубликовал первый рендер устройства с прямоугольным экраном, в результате чего в сети уже начали ходить разговоры о том, что устройство крайне сильно напоминает другой продукт из данного сегмента — фирменные “умные” часы от яблочной компании Apple Watch.
По словам представителя Oppo, официальный анонс новинки должен состояться одновременно с другой премьерой компании — “космическим” смартфоном Oppo Find X2 в рамках выставки MWC 2020 в конце февраля в Барселоне.