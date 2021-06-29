Крупнейший магазин в США доверил искусственному интеллекту право увольнять сотрудников

При этом достаться может даже ни в чём не виновным работникам

В сети появилась информация о необычном нововведении крупнейшего магазина в США — Amazon. Компания разработала программу, которая «следит» за водителями-курьерами IT-гиганта. В случае, если алгоритм посчитает это необходимым, он может уволить сотрудника.