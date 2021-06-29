Крупнейший магазин в США доверил искусственному интеллекту право увольнять сотрудников

Наука и технологии
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Крупнейший магазин в США доверил искусственному интеллекту право увольнять сотрудниковПри этом достаться может даже ни в чём не виновным работникам
В сети появилась информация о необычном нововведении крупнейшего магазина в США — Amazon. Компания разработала программу, которая «следит» за водителями-курьерами IT-гиганта. В случае, если алгоритм посчитает это необходимым, он может уволить сотрудника.
Происходит это на основе данных о всех действиях курьеров, а также сроках доставки посылок. При этом машина не обращает внимание на факторы, не зависящие от работников — поломанные постаматы, пробки, аварии, отсутствие жильцов. Это, пишет CNews, может привести к тому, что доставщика могут уволить не по его вине.
Отметим, что программу Amazon Flex, по которой работают с Amazon курьеры-водители, запустили ещё в 2015 году. На сегодняшний день в рамках неё можно получить по 25 доллав в час за доставку товаров клиентам Amazon.