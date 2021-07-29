Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix потребовал от своих актёров привиться от коронавируса

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Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix потребовал от своих актёров привиться от коронавирусаКоснулись новые правила и простых участников съёмочной группы
Некоторое время назад мы писали о том, что Google и Facebook потребовали от своих сотрудников пройти вакцинацию, чтобы попасть в офис. Теперь же появилась информация о похожей инициативе, но уже от Netflix.
Причём если соцсеть и поисковый гигант обращались к сотрудникам-разработчикам, то крупнейший онлайн-кинотеатр требует наличия прививки у актёров и работников съёмочной площадки, пишет Deadline.
При этом есть в новых правилах Netflix и исключения. Они касаются тех сотрудников, которые не могут привиться из-за медотвода и религиозных соображений. Также вакцинация не обязательна для тех, кто участвуют в создании фильмов и сериалов, которые уже находятся на стадии производства.