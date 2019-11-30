Ferra

Крупнейший онлайн-кинотеатр обвинили в обкрадывании бывших клиентов

Эх, Netflix-Netflix...
В последнее время в сети один за другим начали появляться сообщения, в которых уже бывшие пользователи Netflix жалуются на достаточно странное поведение со стороны сервиса. Несмотря на то, что они вроде как прекратили пользоваться онлайн-кинотеатром, деактивировав свои учетные записи, Netfix по какой-то странной причине все же провел их реактивацию через несколько месяцев после отписки, при этом сами пользователи никаких уведомлений на сей счет не получили.

Как оказалось, это хакеры взламывают неактивные аккаунты пользователей, после чего активируют их и продлевают подписку с помощью банковской карты, данные которой Netflix не удаляет еще 10 месяцев после деактивации аккаунта. В дальнейшем такие “взломанные” учетные записи продают на eBay заметно дешевле рыночной цены. При этом онлайн-платформа уже ответила на все обвинения, заявив, что в случае личного обращения со стороны пользователя, компания готова удалить данные банковской карты ранее, чем через 10 месяцев после деактивации аккаунта.

Что же касательно продажи взломанных аккаунтов, то они оцениваются примерно в 3 фунта стерлингов за штуку. Netflix уже отчиталась о том, что заблокировала подобные предложения, а люди, связанные с продажей взломанных аккаунтов, подвергнутся уголовному преследованию в ближайшее время.