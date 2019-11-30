Крупнейший онлайн-кинотеатр обвинили в обкрадывании бывших клиентов

Как оказалось, это хакеры взламывают неактивные аккаунты пользователей, после чего активируют их и продлевают подписку с помощью банковской карты, данные которой Netflix не удаляет еще 10 месяцев после деактивации аккаунта. В дальнейшем такие “взломанные” учетные записи продают на eBay заметно дешевле рыночной цены. При этом онлайн-платформа уже ответила на все обвинения, заявив, что в случае личного обращения со стороны пользователя, компания готова удалить данные банковской карты ранее, чем через 10 месяцев после деактивации аккаунта.

Что же касательно продажи взломанных аккаунтов, то они оцениваются примерно в 3 фунта стерлингов за штуку. Netflix уже отчиталась о том, что заблокировала подобные предложения, а люди, связанные с продажей взломанных аккаунтов, подвергнутся уголовному преследованию в ближайшее время.