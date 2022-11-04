Крупнейший онлайн-кинотеатр планеты Netflix выпустил платный тариф со встроенной рекламой

Главным отличием нового плана является возможность смотреть контент в качестве до 720р, при этом некоторые фильмы и сериалы будут недоступны из-за «лицензионных ограничений».

Также свежий тариф не позволит загружать шоу на устройство для офлайн-просмотра. Но самое главное — это наличие в нём рекламы.

Сообщается, что в среднем каждый час пользователи будут наблюдать от четырёх до пяти рекламных роликов в час. Продолжительность каждой такой вставки составит от 15 до 30 секунд, без возможности перемотки или пропуска.