Крупнейший онлайн-магазин может купить производителя беспилотных автомобилей

Так, если верить источникам, приближенным к сделке, стороны могут согласовать все необходимые вопросы уже в течение ближайших нескольких недель. При этом они все же отмечают, что на данном этапе переговоров ни у одной из сторон нет полной уверенности в том, что им удастся договориться.

Стоит отметить, что Zoox довольно заметная компания на рынке — еще в 2018 году ее стоимость оценивалась примерно в 3,2 млрд долларов. При этом одним из факторов, который мог оказать негативное влияние на ход переговоров, могло оказаться то, что Amazon пытается предложить заплатить за приобретение компании меньшую сумму.