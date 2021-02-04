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Наука и технологии
Сегодня в 17:15

Крупнейший онлайн-магазин начал слежку за своими водителями через камеру с искусственным интеллектом

Многие уже выступили против этого нововведения
Как стало известно, крупнейший онлайн-магазин планеты Amazon начал слежку за своими водителями. Для этого компания установила внутрь фургонов камеру с искусственным интеллектом.

За разработку устройства отвечал стартап Netradyne, который основали два выходца из Qualcomm в 2015 году. CNBC пишет, что с помощью камеры, названной Driveri, Amazon может следить, когда водители отвлекаются, превышают скорость, резко тормозят. В общей сложности устройство способно обнаруживать 16 проблем безопасности.

Порой, в момент нарушения правил вождения, камера будет издавать звуковое оповещение, которое объяснит, чего водителю делать не стоит. Также Driveri будет постоянно записывать видео, загружая отснятый материал на «безопасный портал». Доступ к нему будет как у самой Amazon, так и её партнёров по программе DSP.

Многие водители уже успели выразить недовольство появлением новой системы. Они называют нововведение «системой наказания».