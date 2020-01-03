Крупнейший производитель мобильных процессоров урегулировал конфликт с Apple

Так, представители производителя мобильных чипсетов подтвердили, что компания закрыла спор с Apple, после чего получила от производителя iPhone приятный “бонус” в виде 4,7 миллиардов долларов, а также заключение нового многолетнего соглашения о лицензировании и о поставке чипов с яблочной компанией.

К слову, Qualcomm также отлично себя чувствует и на финансовом рынке: так, цена акций компании за весь 2019 год выросла более чем на 50%, благодаря чему общая рыночная стоимость производители превысила 100 млрд долларов.