Наука и технологии
Сегодня 12:47
Крупнейший производитель мобильных процессоров урегулировал конфликт с Apple
Получив от компании деньги, а также заключив новый контракт
Одной из самых громких покупок 2019 года в сфере технологий было приобретение компанией Apple модемного бизнеса другого технологического гиганта в лице Intel. Не в последнюю очередь это было сделано в связи с достаточно длительным конфликтом купертиновцев с Qualcomm. Но, как стало известно совсем недавно, компании не просто урегулировали все конфликтные моменты, но даже подписали новый договор о сотрудничестве.
Так, представители производителя мобильных чипсетов подтвердили, что компания закрыла спор с Apple, после чего получила от производителя iPhone приятный “бонус” в виде 4,7 миллиардов долларов, а также заключение нового многолетнего соглашения о лицензировании и о поставке чипов с яблочной компанией.
К слову, Qualcomm также отлично себя чувствует и на финансовом рынке: так, цена акций компании за весь 2019 год выросла более чем на 50%, благодаря чему общая рыночная стоимость производители превысила 100 млрд долларов.