Крупнейший в истории авиации бомбардировщик Ту-160 впервые показали на подробном видео

В сети появилось подробное видео с крупнейшим в истории авиации бомбардировщиком Ту-160, засекреченного не хуже атомных подводных лодок. На него изначально обратила внимание «Российская газета».

Как отмечает издание, это самое подробная демонстрация флагмана ВКС России. В трёхминутном ролике самолёт показывается во время учебных полётов, а также боевого применения в Сирии, включая пуски крылатых ракет, поражение целей на земле, дозаправки в воздухе, сопровождение ракетоносцев истребителями.

Ту-160 на данный момент представляет собой самый большой и тяжелый серийный боевой сверхзвуковой самолет в мире. Он может нести и выпустить 44 тонны бомб и ракет.