Крупнейший в России троллейбусный завод погибает из-за коррупционеров

Предприятие перешло на особый режим работы после задержания генерального директора Ивана Котвицкого, которого подозревали в коррупционной деятельности. ”На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек”, — рассказал новый гендиректор “Тролзы” Сергей Ключарев в разговоре с журналистами ТАСС.

Напомним, что еще в марте 2019 года пресс-служба предприятия заявляла о том, что штат работников состоял из более чем 800 человек. В итоге, менее чем за год, из-за предполагаемой коррупционной деятельности бывшего директора, работу потеряли около 450 человек.