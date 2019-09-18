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Крупнейший в России троллейбусный завод погибает из-за коррупционеров

Работу потеряли около 450 человек
Стало известно, что более 50% от общего числа сотрудников завода "Тролза", являющегося крупнейшим в России производителем троллейбусов и электробусов, были уволены за полгода. Случилось это после ввода нововведений, связанных с нехваткой финансовых средств у компании.

Предприятие перешло на особый режим работы после задержания генерального директора Ивана Котвицкого, которого подозревали в коррупционной деятельности. ”На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек”, — рассказал новый гендиректор “Тролзы” Сергей Ключарев в разговоре с журналистами ТАСС.

Напомним, что еще в марте 2019 года пресс-служба предприятия заявляла о том, что штат работников состоял из более чем 800 человек. В итоге, менее чем за год, из-за предполагаемой коррупционной деятельности бывшего директора, работу потеряли около 450 человек.

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