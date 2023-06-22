Крупнейший в США издатель прессы обвинил Google в захвате рекламного рынка

Речь идёт об издателе Gannett Co., который утверждает, что из-за контроля Google 90% «рынка издательских серверов контекстной рекламы, которые издатели используют для продажи рекламных площадей», невозможна честная и прозрачная конкуренция. А в силу этого и Gannett Co., и другие издательства не могут адекватно зарабатывать на рекламе, предоставляя рекламные пространства на своих сайтах.

Издательство требует от суда признать Google виновной в нарушении действующего антимонопольного законодательства США, не допускать подобных нарушений в будущем и возместить Gannett нанесённый ущерб.

В свою очередь, Google не намерена уступать и в суде покажет, как издатели на самом деле «сохраняют львиную долю выручки», выбирая рекламные сервисы компании.