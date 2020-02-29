Наука и технологии
Сегодня 08:38
Крупнейшую игровую выставку перенесли из-за коронавируса
Речь о GDC
Напомним, что 16 марта должна была состоятся одна из самых старейших игровых конференций, а именно GDC. Однако ближе к назначенной дате крупные игроки рынка начали объявлять об отказе от участия в мероприятии. В числе таких компаний оказались Sony, Microsoft, Epic Games, CD Projekt RED, Activision Blizzard, Amazon, Google, Gearbox и EA и многие другие. Сейчас же стало известно, что крупнейшую игровую выставку перенесли из-за коронавируса
Отмечается, что проведение данного мероприятия в формате онлайн почти не имеет смысла, поскольку GDC в первую очередь направлена на живое общение. По словам организаторов, всем участникам в обязательном порядке будут возвращены потраченные на билет деньги, а клиенты номера в самом комплексе могут забрать деньги без штрафов.
”Мы решительно настроены провести GDC позже, летом. Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы утвердить детали, и поделимся новой информацией о наших планах в ближайшие недели”, - сообщили организаторы выставки.