Крупнейшую игровую выставку перенесли из-за коронавируса

Отмечается, что проведение данного мероприятия в формате онлайн почти не имеет смысла, поскольку GDC в первую очередь направлена на живое общение. По словам организаторов, всем участникам в обязательном порядке будут возвращены потраченные на билет деньги, а клиенты номера в самом комплексе могут забрать деньги без штрафов.

”Мы решительно настроены провести GDC позже, летом. Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы утвердить детали, и поделимся новой информацией о наших планах в ближайшие недели”, - сообщили организаторы выставки.