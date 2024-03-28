Крупную криптобиржу KuCoin обвинили в отмыве денег

Министерство юстиции США заподозрило платформу в несоблюдении мер по борьбе с легализацией преступных доходов.

По данным американских властей, базирующаяся в Сингапуре KuCoin умышленно позволяла свободный доступ клиентам из США, при этом игнорируя все требования по идентификации личностей, отслеживанию подозрительной активности и предоставлению отчетности в надзорные органы.

Более того, биржа даже рекламировала отсутствие KYC-процедур в качестве своего преимущества.

В итоге, согласно обвинениям, через платформу KuCoin прошли криптовалюты на сумму не менее $9 млрд из сомнительных источников. Это могли быть выплаты хакерских группировок, прибыли нелегальных маркетплейсов даркнета, доходы от вредоносного ПО и финансовых махинаций.

Основателям криптобиржи Чуну Гану и Ке Тангу инкриминируется ведение нелицензированного бизнеса по денежным переводам и нарушение закона о банковской тайне. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

С момента запуска в 2017 году через KuCoin прошло более $5 млрд от подозрительных операций и отправлено около $4 млрд сомнительных средств, утверждает Минюст США.

Гендиректор KuCoin Джонни Лю парировал эти обвинения, заявив, что проблемы криптобирж с соблюдением регулирования являются общеотраслевыми на фоне стремительного роста и развития крипторынка. Впрочем, это вряд ли полностью оправдывает допущенные нарушения.