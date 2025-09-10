Крупные американские компании сократили использование ИИ — впервые с 2022 года

Согласно исследованию Business Trends and Outlooks Survey (BTOS), фирмы с численностью более 250 сотрудников снизили уровень применения ИИ с 13,5% в июне до примерно 12% к концу августа.

Это первое падение показателя с момента начала отслеживания в 2022 году. Аналогичная динамика наблюдается и среди компаний среднего и малого бизнеса, хотя часть мелких фирм продолжает наращивать внедрение.

Причины спада эксперты связывают с переоценкой ожиданий: первоначальный ажиотаж привел к массовым инвестициям в ИИ, но практическая отдача оказалась ниже, чем предполагалось.

Дополнительным фактором стал рост критики — исследования Стэнфорда и Гарварда показали, что ИИ сильнее всего вытесняет молодых специалистов и сотрудников начального уровня, но не всегда снижает расходы компаний.

Тем не менее, отрасль остается на подъеме: спрос на GPU NVIDIA по-прежнему превышает предложение, а AMD заявила на IFA 2025, что ИИ даже «недооценен».