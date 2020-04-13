Крупные автопроизводители возобновили работу своих заводов в России после закрытия из-за коронавируса

К слову, абсолютно все предприятия, которые приняли решение возобновить свою работу, получили соответствующие разрешения, а также усилили внутренние меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что выпуск автомобилей в России приостановили еще 30 марта, после указа президента Российской Федерации Владимира Путина о нерабочих днях.

Напомним, что первым свой конвейер запустил КамАз — компания еще 6 апреля возобновила свою работу. Данное решение было принято после консультаций с руководством Татарстана и федеральными органами.