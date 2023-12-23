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Наука и технологии
18:45, 23 декабря 2023
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Крупные держатели биткоина начали распродавать монеты: цена BTC снова выросла

Это новая тенденция в криптоиндустрии

В криптосообществе наметились новые тенденции, причины которых пока непонятны. Биткоин-киты — крупные держатели криптовалюты — начали внезапно распродавать активы.

Крупные держатели биткоина начали распродавать монеты: цена BTC снова выросла

© Ferra.ru

За текущую неделю было продано порядка 50 тысяч BTC — на $2,2 млрд. А сам биткоин в течение последних 30 дней показал устойчивый рост, достигнув $43806 за монету. В настоящий момент стоимость BTC — $43726.

Аналитики считают внезапную распродажу монет стремлением «китов» к фиксации прибыли, потому что за столь стремительным бычьим ростом может последовать обвал. А фиксация прибыли криптовалют позволит крупным держателям не уйти в минус при таких суммах.

Кроме того, важной и существенной вехой развития криптоиндустрии стали 50 млн BTC-кошельков с ненулевым балансом, что делает биткоин самой распространённой и востребованной криптомонетой

Источник:U.Today
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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