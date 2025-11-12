Крупные компании начали вкладывать миллиарды долларов в новые подводные кабели связи из-за ИИ-бума

Опубликовано 12 ноября 2025, 08:311 мин.
Крупные компании начали вкладывать миллиарды долларов в новые подводные кабели связи из-за ИИ-бумаНо есть и риск саботажа
Мировые техногиганты начали масштабное обновление подводной коммуникационной инфраструктуры, через которую проходит более 95% мирового интернет-трафика.
По данным TeleGeography, с 2025 по 2027 год компании вложат около $13 млрд в строительство новых кабелей — почти вдвое больше, чем за предыдущие три года.
Главные инвесторы — Amazon, Google и Microsoft. Amazon реализует линию Fastnet между США и Ирландией с пропускной способностью 320 Тбит/с, а Google тянет кабель Sol через Атлантику.
Рост инвестиций связан с резким увеличением потребности в связи между дата-центрами для обучения и работы ИИ-моделей.
Однако растёт и риск саботажа — после инцидентов в Балтийском море НАТО запустила операцию Baltic Sentry для защиты подводных линий.