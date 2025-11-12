Крупные компании начали вкладывать миллиарды долларов в новые подводные кабели связи из-за ИИ-бума

По данным TeleGeography, с 2025 по 2027 год компании вложат около $13 млрд в строительство новых кабелей — почти вдвое больше, чем за предыдущие три года.

Главные инвесторы — Amazon, Google и Microsoft. Amazon реализует линию Fastnet между США и Ирландией с пропускной способностью 320 Тбит/с, а Google тянет кабель Sol через Атлантику.

Рост инвестиций связан с резким увеличением потребности в связи между дата-центрами для обучения и работы ИИ-моделей.

Однако растёт и риск саботажа — после инцидентов в Балтийском море НАТО запустила операцию Baltic Sentry для защиты подводных линий.