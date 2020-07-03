Крупные компании убирают слова "черный список" из своих программ в рамках борьбы с расизмом

Важно понимать, что подобные фразы являются вполне себе устоявшимися во множестве языков программирования, из-за чего данные термины часто используются в программных кодах, созданных несколько десятилетий назад. Но даже несмотря на это, американский банк JPMorgan, Twitter и множество других компаний объявили о том, что они планируют избавиться от них в самое ближайшее время. В свою очередь по словам экспертов, замена кусков кода может стоить миллионы долларов и месяцы работы специалистов.

”Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой все принадлежат. В Twitter язык, который мы использовали в нашем коде, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, которым мы служим. Мы хотим изменить это. #WordsMatter”, - говорится в сообщении Twitter.