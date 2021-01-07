Крупные компании задумались о погружении серверов под воду для охлаждения

Известно, что уже сейчас китайская корпорация Alibaba использует подобные системы охлаждения для своих серверов, правда не для всех ЦОД. При этом сообщается, что Google намерена «ускорить работы по этой технологии», а Microsoft и Facebook проходят этап proof of concept — тестовую стадию, на которой проводятся различные проверки решения. Стоит отметить, что последняя далеко не новичок в сегменте подводного охлаждения — ещё в 2012 году соцсеть имела свои наработки в этой сфере.

Напомним, что процессоры Intel линейки Ice Lake, приходящие на замену Cooper Lake, будут иметь теплопакет в районе 250-300 Вт, что примерно в 1,5 раза больше прежнего (было 150-250 Вт). А это значит, что уже совсем скоро традиционные системы охлаждения просто перестанут справляться со своей задачей.