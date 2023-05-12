Крупные майнеры переключились с криптовалюты на искусственный интеллект

Отметим, что именно этот переход в своё время почти мгновенно уничтожил спрос на видеокарты, которые использовались для верификации транзакций.

Теперь же майнинговые компании, такие как Hive Blockchain и Hut 8 Mining, находят возможности перепрофилировать свои GPU для другой отрасли — искусственного интеллекта.

Так, прорыв в области ИИ, требующий огромных объёмов вычислительных мощностей, представляет собой такую трансформационную возможность, которую майнеры искали после проблем с Ethereum.

Представители Hut 8 заявили, что их бизнес в области высокопроизводительных вычислений сгенерировал около 16,9 млн долларов в 2022 году.

При этом далеко не все майнеры криптовалюты могут воспользоваться этим ИИ-бумом. По данным Bitpro Consulting, всего от 5% до 15% существующих GPU, ориентированных на криптовалюту, могут быть перепрофилированы для искусственного интеллекта.