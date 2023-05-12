Крупные майнеры переключились с криптовалюты на искусственный интеллект

Крупные майнеры переключились с криптовалюты на искусственный интеллектНо это доступно далеко не всем
Компании, занимавшиеся майнингом криптовалюты на блокчейне Ethereum, нашли новое применение своим мощным графическим процессорам после отказа криптовалюты от системы «доказательства работы» в прошлом году.
Отметим, что именно этот переход в своё время почти мгновенно уничтожил спрос на видеокарты, которые использовались для верификации транзакций.
Теперь же майнинговые компании, такие как Hive Blockchain и Hut 8 Mining, находят возможности перепрофилировать свои GPU для другой отрасли — искусственного интеллекта.
Так, прорыв в области ИИ, требующий огромных объёмов вычислительных мощностей, представляет собой такую трансформационную возможность, которую майнеры искали после проблем с Ethereum.
Представители Hut 8 заявили, что их бизнес в области высокопроизводительных вычислений сгенерировал около 16,9 млн долларов в 2022 году.
При этом далеко не все майнеры криптовалюты могут воспользоваться этим ИИ-бумом. По данным Bitpro Consulting, всего от 5% до 15% существующих GPU, ориентированных на криптовалюту, могут быть перепрофилированы для искусственного интеллекта.