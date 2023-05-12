Наука и технологии
07:03, 12 мая 2023
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Крупные майнеры переключились с криптовалюты на искусственный интеллект

Но это доступно далеко не всем

Компании, занимавшиеся майнингом криптовалюты на блокчейне Ethereum, нашли новое применение своим мощным графическим процессорам после отказа криптовалюты от системы «доказательства работы» в прошлом году.

Отметим, что именно этот переход в своё время почти мгновенно уничтожил спрос на видеокарты, которые использовались для верификации транзакций.

Теперь же майнинговые компании, такие как Hive Blockchain и Hut 8 Mining, находят возможности перепрофилировать свои GPU для другой отрасли — искусственного интеллекта.

Так, прорыв в области ИИ, требующий огромных объёмов вычислительных мощностей, представляет собой такую трансформационную возможность, которую майнеры искали после проблем с Ethereum.

Представители Hut 8 заявили, что их бизнес в области высокопроизводительных вычислений сгенерировал около 16,9 млн долларов в 2022 году.

При этом далеко не все майнеры криптовалюты могут воспользоваться этим ИИ-бумом. По данным Bitpro Consulting, всего от 5% до 15% существующих GPU, ориентированных на криптовалюту, могут быть перепрофилированы для искусственного интеллекта.

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