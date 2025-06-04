Крупные музыкальные лейблы начали переговоры с ИИ-стартапами о лицензиях

Переговоры проходят на фоне растущего внимания законодателей к использованию авторских прав в области искусственного интеллекта. Лейблы и стартапы вынуждены разрабатывать новые коммерческие модели, которые будут соответствовать законам и одновременно сохранять отношения с авторами.

В центре обсуждений — требование внедрить системы идентификации и отслеживания использования музыки, подобные технологии Content ID на YouTube. Такая система позволит точно фиксировать, когда и как используется исходный материал, что поможет правильно распределять выплаты правообладателям.

Помимо финансовых вопросов, лейблы хотят получить больше влияния на создание и использование ИИ-инструментов для музыки. Это может включать участие в разработке функций и дизайна продуктов, что позволит им активнее контролировать рынок ИИ-музыки.

Одним из главных вызовов остается разработка справедливых моделей вознаграждения, которые устроят и лейблы, и самих музыкантов. Многие исполнители опасаются, что их творчество будет использоваться без должного контроля и согласия.

Чтобы снять эти опасения, в соглашения планируется включить опцию, позволяющую артистам исключать свои треки из определенных ИИ-приложений. Кроме того, сделки могут помочь решить текущие судебные споры и предусмотреть возможность участия лейблов в капитале ИИ-компаний.