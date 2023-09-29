Крупные российские компании не поддержали идею передачи данных пользователей силовикам

Ассоциация больших данных (АБД), которая включает в себя такие крупные компании, как «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», выразила недовольство по поводу правительственного законопроекта, предусматривающего контроль силовых структур над базами персональных данных. АБД считает, что предоставление прямого доступа силовикам к информационным системам может нарушить целостность данных и создать угрозу для бизнеса, нарушая другие законы.

Поправки к ряду федеральных законов, представленные в Госдуму в августе, предоставляют специальные права властям для работы с данными лиц определённых категорий. Это включает в себя возможность силовых структур удалять и изменять записи, связанные с такими лицами, включая удалённый доступ к базам данных.

АБД выразила беспокойство относительно возможности изменения информации и «неограниченного доступа органов обороны и правопорядка» к данным, что может привести к нарушению их целостности и риску передачи информации третьим лицам. Такие действия также могут подвергнуть ответственности тех, кто управляет этими базами данных, поскольку они могут нарушать другие законы, включая те, которые регулируют финансовые организации и критическую информационную инфраструктуру.

Кроме того, АБД критикует положения, обязывающие уведомлять органы власти о появлении в базах данных «сведений о ведомственной принадлежности» людей, так как неясно, что именно относится к таким сведениям. Ассоциация не отрицает важность целей законопроекта, но предлагает исключить положения о удалённом доступе силовых структур к данным или оставить его только для государственных и муниципальных информационных систем. Они также предлагают, чтобы изъятие или изменение данных происходило через официальные запросы, включая участие сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне.