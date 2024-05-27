Крупные российские компании признались, что до сих пор используют импортное ПО

Опубликовано 27 мая 2024, 22:19
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Крупные российские компании признались, что до сих пор используют импортное ПОРазработанное немецкой компанией SAP
Представители крупных российских компаний рассказали, что до сих пор не смогли заместить импортное ПО для управления предприятиями
Российские компании, выступая на конференции в Нижнем Новгороде, признали, что пока нет альтернативы для системы SAP. Некоторые из них, такие как КАМАЗ и АвтоВАЗ, начали создавать свои аналоги, но пока они не готовы полностью заменить немецкую ERP-систему.
Глава КАМАЗа отметил, что российские разработки ещё не подходят для сложных процессов на предприятиях. Он подчеркнул, что внедрение новых решений требует времени и огромных инвестиций.
Другие компании, такие как «Северсталь» и «Сибур», также начали работу над своими аналогами SAP. Они видят потенциал в создании собственных ERP-систем, которые могли бы удовлетворить потребности промышленных заказчиков и заменить западные аналоги.