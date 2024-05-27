Крупные российские компании признались, что до сих пор используют импортное ПО

Российские компании, выступая на конференции в Нижнем Новгороде, признали, что пока нет альтернативы для системы SAP. Некоторые из них, такие как КАМАЗ и АвтоВАЗ, начали создавать свои аналоги, но пока они не готовы полностью заменить немецкую ERP-систему.

Глава КАМАЗа отметил, что российские разработки ещё не подходят для сложных процессов на предприятиях. Он подчеркнул, что внедрение новых решений требует времени и огромных инвестиций.

Другие компании, такие как «Северсталь» и «Сибур», также начали работу над своими аналогами SAP. Они видят потенциал в создании собственных ERP-систем, которые могли бы удовлетворить потребности промышленных заказчиков и заменить западные аналоги.