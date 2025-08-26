Крупные японские СМИ подали в суд на Perplexity за нарушение авторских прав

Газеты требуют от американской компании компенсацию в размере 2,2 миллиарда иен, что составляет примерно 15 миллионов долларов для каждой из сторон. Также они добиваются судебного запрета на дальнейшее использование их материалов без лицензии. Иск подан в Токийский окружной суд.

Издатели утверждают, что Perplexity использовал их статьи без разрешения, копировал и сохранял контент с сайтов как минимум с июня прошлого года. Кроме того, система игнорировала специальные технические ограничения на использование публикаций. В некоторых случаях в выдаче искусственного интеллекта появлялись ошибки, которые приписывались газетам, что, по словам издателей, наносило ущерб их репутации.