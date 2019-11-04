Крупный производитель процессоров нанял 8 тыс человек для создания чипов новейшего поколения

Так, по последним данным, в третьем квартале 2019 года тайваньский гигант израсходовал около 769 млн долларов на различного рода исследования и разработки, тем самым увеличив показатель аналогичных затрат за 2018 год на 10%. В число новых расходов вошли и те самые 8 тыс новых сотрудников, в которых компания нуждается в связи с работой над новым чипсетом, который TSMC планирует разработать уже к концу 2020 года.

Напомним, что буквально недавно тайваньский производитель уже делал заявления касательно собственных инвестиций. Тогда речь шла о 4 млрд долларов, из которых 1,5 млрд должны были пойти на 7-нанометровую технологию, а 2,5 млрд — на 5 нм.