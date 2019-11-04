Наука и технологии
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Крупный производитель процессоров нанял 8 тыс человек для создания чипов новейшего поколения
И речь сейчас даже не о Qualcomm
TSMC зачастую в последнее время появлялась в разговорах как компания, занимающаяся разработкой 5-нанометровой технологии для производства чипсетов. Но как стало известно буквально только что, производитель уже сейчас размышляет о технологии следующего поколения — 3-нанометровом производстве. Для этого, по слова исполнителного президента TSMC Марка Лю, компания прямо сейчас занимается наймом 8 тыс новых сотрудников.
Так, по последним данным, в третьем квартале 2019 года тайваньский гигант израсходовал около 769 млн долларов на различного рода исследования и разработки, тем самым увеличив показатель аналогичных затрат за 2018 год на 10%. В число новых расходов вошли и те самые 8 тыс новых сотрудников, в которых компания нуждается в связи с работой над новым чипсетом, который TSMC планирует разработать уже к концу 2020 года.
Напомним, что буквально недавно тайваньский производитель уже делал заявления касательно собственных инвестиций. Тогда речь шла о 4 млрд долларов, из которых 1,5 млрд должны были пойти на 7-нанометровую технологию, а 2,5 млрд — на 5 нм.