Крупный российский банк начал торговать автомобилями

”Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель - вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн. Ритейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах”, — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Для использования каталога банка, пользователям необходимо в разделе "Автокредиты" перейти по ссылке "Выбрать автомобиль". После этого появится возможность выбрать автомобиль из целого списка доступных транспортных средств, учитывая в том числе и регион их продажи, а также полные технические характеристики. В свою очередь забронировать автомобиль можно будет у дилера.