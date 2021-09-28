Крупный российский банк предупредил россиян об активизации мошенников

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ, в последний месяц, после завершения сезона отпусков, многие люди столкнулись с мошенниками. Это стандартные фишинговые звонки с попыткой перевести человека на какой-либо сайт для перечисления денег или подобные способы. Число таких случаев выросло в 1,5 раза.

«По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга», — отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Также отмечается, что ВТБ предотвратил кражи денег клиентов на сумму 12 млрд рублей.