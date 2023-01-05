Крутое пике: капитализация Apple упала ниже 2 трлн долларов. Год назад компания стоила более 3 трлн

Помимо этого, в последние недели акции Apple падали и из-за того, что инвесторы начали беспокоиться по поводу проблем с производством компании в Китае.

Напомним, что ещё в начале 2022 года рыночная капитализация Apple составляла 3 млрд долларов. При этом были в истории бренда и случаи падения, правда не столь драматичные, как сейчас. Отметим, что совсем скоро компания должна опубликовать свой последний квартальный отчёт о доходах.

Ранее появилась информация о том, что Apple снизит количество производимых iPhone, Apple Watch, AirPods и MacBook из-за снижения спроса на девайсы.