Крылья беспилотников в России предложили делать из нового материала

Исследователи из Московского авиационного института разработали и запатентовали новый заполнитель для крыльев беспилотников — соединенные послойно ячеистые панели из листового пластика.

В настоящее время в авиастроении широко используются трехслойные обшивки — между двумя внешними слоями размещается заполнитель с пористой или сотовой структурами. Последний играет главную роль при создании подъемной силы крыла, поэтому обычно имеет невысокую прочность.

Изготавливается заполнитель при помощи штамповки или формовки — что позволяет делать это очень быстро. В лаборатории производство одной панели по новой технологии заняло всего две минуты, рассказал соавтор разработки, научный сотрудник института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрей Колпаков.

Количество и форма ячеек, а также толщина панелей может быть разной — в зависимости от требуемых для беспилотника характеристик. Расчеты с помощью собственного программного комплекса позволяют ученым применить для заполнителя материалы с более низкими характеристиками прочности, которые раньше считались неприменимыми для авиации — в частности, листовой пластик для пищевой тары.

За счет меньшего использования ресурсов ячеистая структура позволяет уменьшить вес летательного аппарата и сократить издержки на производство и при его эксплуатации, отмечает Колпаков. Кроме того, она позволяет купировать локальные повреждения крыла.

По мнению специалистов, их разработка может использоваться не только в авиастроении — в частности, ячеистый заполнитель может применяться для облегчения строительных конструкций и при изготовлении крыши кузова автомобиля.