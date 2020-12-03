Крылья насекомых образовались из ног их ракообразных предков

То, что ближайший родственник насекомых среди членистоногих — ракообразные, было выяснено только около десяти лет назад. Это одна из причин, почему мы раньше не догадались. До этого, основываясь на морфологии, все классифицировали насекомых в группу многоножек, наряду с двупарноногими и губоногими <...> Итак, я начала копаться в литературе и обнаружила очень старую теорию, которая была предложена в 1893 году. Она заключалась в том, что насекомые встроили свою проксимальную, то есть ближайшую к телу, область ног в стенку тела.