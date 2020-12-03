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Крылья насекомых образовались из ног их ракообразных предков

Загадка, над которой ученые бились более века, наконец-то решена
Ученые из США сделали свежее научное открытие. Согласно нему, крылья современных насекомых образовались из ног их далеких ракообразных предков. Произошло это в результате смещения на спину сегментов ноги.

Таким образом, специалисты из Морской биологической лаборатории (MBL) в Вудс-Холе не только выдвинули теорию, но и успешно ее доказали, сообщает журнал Nature Ecology & Evolution. При этом важно понимать, что на протяжении более сотни лет ученые пытались разобраться в загадке образования крыльев у насекомых.

То, что ближайший родственник насекомых среди членистоногих — ракообразные, было выяснено только около десяти лет назад. Это одна из причин, почему мы раньше не догадались. До этого, основываясь на морфологии, все классифицировали насекомых в группу многоножек, наряду с двупарноногими и губоногими <...> Итак, я начала копаться в литературе и обнаружила очень старую теорию, которая была предложена в 1893 году. Она заключалась в том, что насекомые встроили свою проксимальную, то есть ближайшую к телу, область ног в стенку тела.

Хизер Брюс

Научный сотрудник Морской биологической лаборатории