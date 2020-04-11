Крым выпустит для России военные корабли-вертолетоносцы

Так, по словам источника, сотрудниками завода “Залив” в Крыму будет произведено порядка двух десантных кораблей. Также стала известна предварительная стоимость кораблей-вертоносцев, а именно чуть менее 100 млрд рублей. Источник отметил, что подписание соглашения, подразумевающее постройку двух десантных кораблей, должно состоятся уже в этом месяце, а именно в третьей декаде, тогда как закладка вертолетоносцев на керченском заводе "Залив" запланирована на начало следующего месяца.

”Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец — в 2027 году”, — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе изданию ТАСС.