Крымские инженеры разработали робота для ухода за виноградом

Крымские учёные из КФУ имени В. И. Вернадского создали модель беспилотного автомобиля для обработки почвы и растений. Это инновационное средство оснащено специальными излучателями инфракрасного и ультрафиолетового света для дезинфекции, а также системами опрыскивания и механической обработки почвы. Комбинированное действие этих методов сокращает на 90% количество патогенной микрофлоры.

Беспилотник обладает высоким клиренсом и шириной колеи, что позволяет ему безопасно передвигаться над виноградными рядами. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Этот инновационный проект направлен на сокращение использования химических средств обработки на виноградниках, что, в свою очередь, положительно влияет на почву, растения, воздух и здоровье человека.

Конструкция беспилотника представляет собой прямоугольную раму с четырьмя телескопическими стойками для колёс. Передние колеса могут поворачиваться, а задние являются приводными. Также на платформе расположена энергетическая установка с дизельным двигателем и передачей, а передняя часть предназначена для перевозки полезного груза весом до 200 кг.

Это новаторское техническое решение открывает новые перспективы в области сельского хозяйства и виноделия, позволяя более эффективно обрабатывать почву и растения в виноградниках, а также уменьшать негативное воздействие химических веществ на окружающую среду и здоровье людей.