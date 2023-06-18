«Крёстный отец ИИ» назвал современный искусственный интеллект глупее кошек и собак

К таковым, например, он отнёс популярные сервисы Google Bard и OpenAI ChatGPt. В своём выступлении Лекун указал, что данные платформы ограничены тем, что их обучают только на текстах, в то время как большая часть человеческих знаний не связана с языком.

По словам Лекуна, хотя ИИ-системы успешно сдают профессиональные экзамены для адвокатов в США, они не могут даже запустить посудомоечную машину. Условный 10-летний ребёнок с этой задачей справится за 10 минут.

Отвечая на вопросы специалистов об опасностях, которые может представлять ИИ для человечества, Лекун назвал эти опасения нелепыми. Он отметил, что идея о захвате мира силами ИИ является проекцией человеческой природы на машины.