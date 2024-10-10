«Крёстный отец» ИИ обвинил главу OpenAI в неуёмном желании денег

Одним из учеников Хинтона был Илья Суцкевер, работавший под началом учёного: благодаря их совместным разработкам появился ChatGPT. По словам Хинтона, при разработке нейросети GPT и основании компании OpenAI особое внимание уделялось безопасности человека. Но это касалось Сукевера и других учеников Хинтона, тогда как Альтман, напротив, был нацелен исключительно на получение прибыли.

Во время своей речи учёный подчеркнул, что гордится участием Ильи Суцкевера в увольнении Альтмана из-за нежелания сделать безопасность ChatGPT основой всего проекта. Причём Суцкевер сыграл в увольнении Альтмана ключевую роль.

«Мне особенно повезло, что у меня было много очень умных студентов, намного умнее меня, которые действительно заставили все работать. Они продолжили делать великие дела. Я особенно горжусь тем фактом, что один из моих студентов [Илья Суцкевер] уволил Сэма Альтмана», – заявил Хинтон.