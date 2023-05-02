«Крёстный отец» искусственного интеллекта покинул Google и предупредил об опасности технологии

Хинтон, чьи разработки лежат в основе современных генеративных ИИ-систем, опасается, что стремление технической индустрии к созданию продуктов на основе искусственного интеллекта может привести к опасным последствиям.

Данная «жажда нового» способна вызвать как распространение ложной информации, так и потерю рабочих мест и даже угрожать человечеству.

Специалист подчеркнул, что активное сотрудничество ведущих учёных в области ИИ может предотвратить его выход из-под контроля. Он также выразил опасения о том, что технология может изменить рынок труда, сначала дополняя людей, а затем заменяя их на рабочих местах, связанных с выполнением рутинных задач.

Несмотря на критические замечания о его уходе из Google, Хинтон уточнил свои мотивы, написав в твиттере: «Я ушел из Google, чтобы мог говорить об опасностях ИИ, не заботясь о том, как это повлияет на Google. Google действовал очень ответственно».