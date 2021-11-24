Крыс научили играть в легендарную компьютерную игру DOOM

В VR-установке для грызунов есть шар, отслеживаемый датчиками движения, а крыса подвешена на нем с помощью ремней. Перед ней находится изогнутый монитор ПК, на котором отображается игровая среда, и маленькая трубочка с сахарной водой, которую крыса получает, когда делает "правильные" вещи.



Уровень, по которому она ходит, - это пользовательская карта Doom 2 с одним выходом, длинными коридорами и неподвижным существом, в которое нужно стрелять.