Крыс научили играть в легендарную компьютерную игру DOOM

Крыс научили играть в легендарную компьютерную игру DOOMИ у них это неплохо получается
Я создал VR-установку для грызунов с нуля и обучил трех крыс в автоматическом режиме, без ручного вмешательства, проходить коридор, созданный на движке DOOM II. Хотя я внедрил механизмы для дальнейшего обучения крыс стрелять в монстров в игре, мне не хватило времени, чтобы реально закрепить это поведение
В VR-установке для грызунов есть шар, отслеживаемый датчиками движения, а крыса подвешена на нем с помощью ремней. Перед ней находится изогнутый монитор ПК, на котором отображается игровая среда, и маленькая трубочка с сахарной водой, которую крыса получает, когда делает "правильные" вещи.
Уровень, по которому она ходит, - это пользовательская карта Doom 2 с одним выходом, длинными коридорами и неподвижным существом, в которое нужно стрелять.