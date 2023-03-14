Крысы бегут с тонущего корабля? Apple покинуло рекордное число руководителей меньше чем за год

Крысы бегут с тонущего корабля? Apple покинуло рекордное число руководителей меньше чем за годИнтересно, как с проблемой справится Тим Кук?
Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg выяснил, что Apple столкнулась с беспрецедентным уровнем текучек руководящих кадров. Началось всё ещё во II половине 2022 года.
Фото: Inc.com
С тех пор компания потеряла около десятка топ-менеджеров, большинство из которых занимали должности вице-президентов и подчинялись непосредственно главе Apple Тиму Куку.
Они отвечали за повседневную деятельность многих основных функций компании, таких как промышленный дизайн, интернет-магазин, информационные системы, облачные технологии, разработка аппаратного и программного обеспечения, вопросы конфиденциальности и т.д.
Данный исход сотрудников привёл к тому, что Apple пришлось перераспределить обязанности внутри компании. Более того, корпорацию покинули и ветераны, проработавшие в ней более 15 лет.
Источники, близкие к производителю iPhone, считают, что ряд руководителей на уровне директоров и старших директоров также могут уйти в отставку в ближайшее время.