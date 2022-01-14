Кто будет выпускать новые 3-нм процессоры Intel

Но, судя по всему, та же Intel даже на таком фоне вовсю трудится над релизом 3-нм процессоров. Более того, компания уже нашла партнёра для производства чипов нового поколения. По данным DigiTimes, им выступит тайваньский гигант — TSMC.

Для этих целей крупнейший мировой контрактный производитель полупроводниковой продукции строит новое предприятие. В качестве дислокации для этого была выбрана Япония — именно там, в 2023 году, компания начнёт выполнять заказы, причём заказы исключительно от Intel.

Отметим, что это может заметно помочь последней, которая прямо сейчас испытывает жёсткую конкуренцию со стороны компании AMD. Она, напомним, ещё с 2017 года ежегодно сообщает об увеличении IPC и уже заказывает у TSMC 7-нм продукцию.