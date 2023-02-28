Кто бы сомневался: Илон Маск создаст своего конкурента бота ChatGPT

Известно, что Маск пригласил в свою будущую команду разработчика Игоря Бабушкина, ранее работавшего в подразделении DeepMind AI в Alphabet, материнской компании Google.

На данный момент проект находится на раней стадии, каких-либо предварительных договорённостей пока нет.

Отмечается, что Маск вполне может создать эффективный аналог ChatGPT, поскольку имеет отношение к созданию разработчика этого чат-бота компании Open AI. Маск основал компанию в 2015 году вместе Сэмом Олтменом, но в 2018 Маск вышел из совета директоров.